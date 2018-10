‘Europees spoorsysteem begint op debacle Noord/Zuidlijn te lijken’

Zelfs regeringspartij VVD is er kritisch over dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven zo ver vooruitkijkt, laat Kamerlid Erik Ziengs weten. ,,Het is moeilijk om in een glazen bol te kijken en meer dan dertig jaar vooruitkijken in kosten is wel bijzonder.’’



Overigens zal wat de liberaal betreft uiteindelijk de vraag moeten zijn: ‘Wat leveren al die investeringen op?’ ,,Die 7 miljard is heel veel geld”, zegt ook coalitiegenoot Mustafa Amhaouch (CDA). ,,We hebben eerder al in een motie onze zorgen uitgesproken over ERTMS.’’