Europese medicijnautoriteit: Geen aanwijzing dat complicaties gevolg zijn van AstraZeneca-vaccin

,,Het aantal van dit soort bijwerkingen lijkt niet hoger te zijn dan bij de rest van de bevolking", herhaalde Cooke het al eerder gecommuniceerde standpunt van het Europese geneesmiddelenagentschap. ,,Daarom zijn we er nog steeds sterk van overtuigd dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen mogelijke risico's.” Cooke zei erbij dat het onderzoek nog loopt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

Cooke benadrukt dat het AstraZeneca-vaccin een gunstig effect lijkt te hebben op het terugdringen van ernstige ziekte en overlijden door het coronavirus. ,,De globale crisis die het virus veroorzaakt drukt zwaar op de hele Europese Unie, dus het feit dat vaccins helpen te voorkomen dat mensen ziek worden, is erg belangrijk in de afweging die wij maken.”

De gemelde complicaties op basis waarvan verschillende Europese landen het vaccineren met AstraZeneca stillegden, zijn ‘heel zeldzaam’, benadrukte de Ierse EMA-directeur.

Ook Nederland

Steeds meer Europese landen, waaronder ook Nederland, legden de afgelopen dagen het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil. Reden daarvoor was dat een aantal gevaccineerden te maken kreeg met een zeldzame combinatie van kleine bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes in het lichaam. Het is niet aangetoond of er een verband is tussen de complicatie en het vaccin, maar de landen willen dat eerst goed onderzocht hebben.

Tot dusver is de complicatie in een aantal Europese landen gerapporteerd. In Duitsland, dat 1,6 miljoen mensen de AstraZeneca-prik gaf, werd bij zeven gevaccineerden het ziektebeeld geconstateerd. Drie van hen overleden. In Denemarken overleed een vrouw aan de complicatie. In Nederland is er nog geen melding van gemaakt.

Het bijwerkingencomité van het EMA is ‘onvermoeibaar’ bezig met het onderzoek naar de in verschillende landen gemelde bijwerkingen, zei Cooke. Vandaag was er daarom weer een extra ingelaste bijeenkomst. ,,We weten dat duizenden mensen in Europa elke dag bloedstolsels ontwikkelen. We zijn nog steeds grondig aan het onderzoeken of er in de gemelde gevallen een relatie met het vaccin is, of dat er een andere oorzaak is", zei Cooke. ,,We kijken tot in detail naar statistische gegevens, maar ook de klinische gegevens van de gevaccineerden bij wie de bijwerking is gemeld.”

Stelt het jou gerust?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Donderdag conclusie

Donderdag komt het EMA naar buiten met een definitieve conclusie. Cooke benadrukte in de persconferentie van vandaag dat het niet onverwachts is dat zich bij het vaccineren van miljoenen mensen ‘zeldzame incidenten’ voordoen. ,,Onze rol is om die te evalueren. Dat doen we met ons comité, maar ook met hulp van afgevaardigden van patiëntenorganisaties en met internationale experts.”

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid wil nog niet reageren op het statement van de EMA-directeur. Het ministerie maakte afgelopen zondag bekend het vaccineren met AstraZeneca naar aanleiding van de opgedoken complicaties voor twee weken stil te leggen.

Volledig scherm EMA-directeur Emer Cooke. © EPA