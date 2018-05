VIDEO 'Helft mariniers haakt af door verhuizing'

17 mei Bij de Tweede Kamer rijzen twijfels over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De boodschap die mariniers vandaag aan Kamerleden gaven was eensluidend: blaas de verhuizing af. ,,We hebben er gewoon geen zin in.''