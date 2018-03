Ex-beveiliger Wilders deelde politiegeheimen met vriendinnen

Volgens de aanklacht van de Officier van Justitie heeft K., werkzaam bij de landelijke politiedienst, zes keer vertrouwelijke of operationele politie informatie gedeeld met vrouwen of vriendinnen.



K., die eerder betrokken was bij de beveiliging van politicus Geert Wilders, wordt verweten in de politiesystemen te hebben gezocht voor privégebruik in de periode van 7 januari 2014 tot en met 3 februari 2017.



In februari vorig jaar werd K. opgepakt, midden in de campagnetijd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wilders legde daarop tijdelijk zijn campagne neer. De man was binnen de dienst belast met het maken van omgevingsscans voor de beveiliging van de PVV-voorman.