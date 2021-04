Ex-Kamerlid Smeets niet meer terug bij advocatenkantoor Spong

Smeets maakt per 1 mei geen deel meer uit van het kantoor van Spong, laat het kantoor weten in een verklaring. Gisteren liet Gerard Spong, de naamgever van het kantoor, weten de gang van zaken ‘ten zeerste te betreuren’. ,,Ik heb hem niet op non-actief gesteld, dat heeft hij zelf min of meer gedaan doordat hij met ziekteverlof is. Hij voelt zich buitengewoon geraakt door deze zaken”, aldus Spong in een eerdere verklaring.

Sidney Smeets (45) zat slechts twee weken in de Tweede Kamer voor D66. ,,Deze stap doet mij pijn’’, verklaarde hij bij zijn ontslag. Het opstappen van Smeets was onvermijdelijk nadat verschillende minderjarigen jongens hem eerder deze week ervan betichtten dat hij met ze afsprak en soms seks had. Zelf zei hij dat hij binnen de wet bleef. Smeets reageerde geschrokken op de aantijgingen. ,,Dat vind ik zeer naar want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden”, schreef hij woensdag.