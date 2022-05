Experts kritisch over wissen sms’jes: ‘Redenen om te twijfelen aan Ruttes omgang met richtlijnen’

met video Tweede Kamer wil morgen een debat over Ruttes sms’jes

Premier Mark Rutte ontkent dat hij de regels heeft overtreden door iedere dag zelf sms'jes van zijn telefoon te wissen, zoals de premier tot voor kort deed. ,,Ophef is geen reden dat er ook iets fout is gegaan”, zegt Rutte. De Tweede Kamer zal nog deze week debatteren over de kwestie.

16:05