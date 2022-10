Extra geld voor prijsplafond: energierekening bij gemiddeld gebruik wordt maximaal 241 euro

podcast Waarom het nooit meer goed komt tussen Vera en Khadija

De nieuwe en de vorige Tweede Kamervoorzitter kregen het deze week aan de stok, nadat in het geheim een onderzoek naar klachten over Khadija Arib (PvdA) bleek te zijn uitgevoerd. De ruzie ging gepaard met felle beschuldigingen, maar wat gebeurde en nou achter de schermen? En terwijl die twist de gemoederen bezig heeft gehouden, is een nog explosiever dossier in de laatste fase: Johan Remkes komt woensdag met zijn bevindingen over de stikstofcrisis.

30 september