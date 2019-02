Extra politie om criminele geldstromen in kaart te brengen

,,Door geldstromen inzichtelijker te maken, kunnen de activiteiten van een crimineel netwerk beter in kaart worden gebracht en illegaal verkregen vermogen worden afgepakt,’’ schrijft de minister. De maatregelen zijn deel van zijn aanpak tegen ‘ondermijnende criminaliteit’: de vorm van misdaad waarbij drugscriminelen via onder meer witwassen een greep op de bovenwereld te krijgen.

Het zogeheten cluster synthetische drugs van de landelijke eenheid wordt aangevuld met enkele tientallen experts in de opsporing en inlichtingen. Daarbij wordt het team Follow the Money, van het Openbaar Ministerie en de FIOD, uitgebreid door de expertise van de politie en andere buitengewone opsporingsdiensten aan te laten haken bij onderzoeken.

Xtc

Grapperhaus hoopt hiermee dat de handel in vooral synthetische drugs beter kan worden bestreden. Daarom komen er ook aan de opsporingskant meer mensen bij. De handel in bijvoorbeeld xtc is de bewindsman een doorn in het oog, schrijft Grapperhaus. ,,We mogen het niet zover laten komen dat de drugslabs, drugsafvaldumpingen, bedreigingen en afrekeningen in onze wijken en buurten het nieuwe normaal worden’’, aldus de minister.