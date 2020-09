Felle kritiek Kamer op sluiting teststraat Schiphol; ‘belachelijk’

Vanuit VVD en CDA zijn gematigder reacties op te tekenen. ,,Helaas zal de testcapaciteit nooit oneindig zijn”, zegt CDA’er Mustafa Amhaouch. ,,Goed dat de minister duidelijke prioriteiten stelt richting zorg en onderwijs en daar hoort Schiphol op dit moment blijkbaar niet bij. Ik ben ook zeer benieuwd naar de resultaten van de pilot op Schiphol, of die effectief is geweest.”



Remco Dijkstra (VVD) voegt nog toe: ,,Op Schiphol komen weinig mensen aan met klachten, anders waren ze niet ingestapt. Bij vertrek idem. De vraag is dus of je je primair daarop moet richten. De teststraat was ook echt om te leren. Heeft het zin om mensen zonder klachten te testen en daar capaciteit op in te zetten? Nu de testcapaciteit nog steeds schaars is, moet je die inzetten waar die het meest effectief is. In een ideale wereld test je zoveel mogelijk.”



De minister wil komende tijd bekijken hoe verder te gaan met het testen van inkomende reizigers op luchthavens. ,,Daarbij zullen de beschikbaarheid van testcapaciteit en van innovatieve testen worden meegewogen”, aldus De Jonge.



De Tweede Kamer zal in de week na Prinsjesdag uitgebreid vergaderen met het kabinet over de coronacrisis en de gevolgen voor luchtreizen.