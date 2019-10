Fikse tegenvaller voor kabinet: renovatie Binnenhof jaar uitgesteld

Het uitstel heeft meerdere redenen. Knops gaf eerder aan dat de stikstofcrisis ook Den Haag parten speelt. Bij de renovatie van de parlementsgebouwen wordt stikstof uitgestoten, onder meer door vrachtwagens die af en aan rijden. Die extra uitstoot moet worden gecompenseerd, maar het is nog totaal onduidelijk hoe dat precies zou moeten.

Verder heeft de Tweede Kamer extra eisen gesteld aan de beveiliging. Ook moet er meer ruimte komen voor extra ondersteuning van Kamerleden, waardoor meer werkplekken nodig zijn. Ook blijkt het moeilijk om in de tijdelijke huisvesting van de politici op tijd ict-voorzieningen aan te leggen. De levertijden van bouwmaterialen zijn bovendien opgelopen en er is een tekort aan personeel.

Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) ziet geen andere mogelijkheid dan de verbouwing uit te stellen. Volgens hem is er meer tijd nodig om alles goed te regelen. Knops had onlangs al duidelijk gemaakt sceptisch te zijn over een tijdige start.

Hoofdpijndossier

Voor de verbouwing, met een geplande duur van 5,5 jaar, is zo’n half miljard euro gereserveerd. Door het uitstel van de renovatie tot de zomer van 2021, valt alles duurder uit. Knops schrijft dat de extra kosten de komende tijd in kaart worden gebracht. Volgens de staatssecretaris wordt alles zo’n 16 miljoen euro duurder.



De geplande verbouwing geldt inmiddels als hoofdpijndossier voor betrokkenen. Kamerleden keurden plannen af, een architect moest voor bijna 3 miljoen euro worden afgekocht. Ook was er kritiek dat te veel achter gesloten deuren is besproken en besloten. Oud-D66-leider Alexander Pechtold werd eerder dit jaar aangesteld om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

