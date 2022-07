Fleur Agema (PVV): 'Als vrouw heb ik bij de islam een minderwaardige positie, daar zal ik me altijd tegen verzetten’

Fleur Agema reageert opgewonden als ze van onder haar zwarte cap ziet dat de hengeltop wat tikjes geeft. We halen de licht krommende hengel in, er zit een schar aan de haak. ,,Die wil ik opeten’’, zegt de vicefractievoorzitter van de PVV op het noordelijke havenhoofd van Scheveningen. Daar is een tweede aanbeet. Nu is het een kabeljauw van 38 centimeter. De teller stopt vandaag op drie maatse kabeljauw, een schar en een grote paling. Maar die laatste is beschermd en gaat weer in zee.