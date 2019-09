FNV-baas keert zich tegen pensioenkortingen: ‘Hier hebben wij niet voor getekend’

VIDEO Baudet wil repatrië­ring Nederland­se YouTubers na ‘ontzettend domme en baldadige’ inbraak Area 51

12 september Thierry Baudet wil dat de Nederlandse YouTubers Govert Sweep (21) en Ties Granzier (20), die in de VS zijn vastgezet omdat ze het zwaarbeveiligde Area 51 in Nevada hadden betreden, zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald.