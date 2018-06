Forse toename van wethouders; tientallen miljoenen extra kosten

In Rotterdam verdubbelt het aantal wethouders van vijf naar tien. Joost Eerdmans, die met zijn Leefbaar buiten de Rotterdamse coalitie werd gehouden, schamperde al dat het grotere aantal wethouders de burger ‘handenvol geld’ kost.



Het college van Barendrecht groeit van drie naar zes partijen en van vier naar zes wethouders – één per partij. Een deel van de extra wethouders werkt in deeltijd, waardoor de kosten minder hard stijgen.



Soms neemt het aantal wethouders toe zonder dat meer partijen in het college zitten. Zo stijgt het aantal wethoudersposten in Hilversum van vijf naar zeven, omdat er een aantal grote projecten op stapel staat. Ook een kleinere gemeente als Nunspeet gaat van vier naar vijf wethouders, iets wat door de oppositie als ‘stadse fratsen’ wordt betiteld.



Professor Marcel Boogers, gespecialiseerd in lokaal bestuur, zegt dat het grotere aantal wethouders niet alleen nadelig is. ,,Het voordeel is dat veel partijen zich vertegenwoordigd voelen, daardoor heeft het lokaal bestuur een breed draagvlak.'' Nadeel is dat overleg meer tijd kost en het risico toeneemt dat een coalitie vroegtijdig uit elkaar spat.