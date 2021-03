Forum-overstap en ‘uitlatingen in media’ kosten Henk Bleker de kop bij PowerField

op de lijst Hans Vijlbrief (D66) sluit PVV en Forum uit: ‘Zij dragen discrimina­tie en racisme uit’

12 maart Historische boeken zijn de grote hobby van Hans Vijlbrief, de huidige staatssecretaris van Financiën. De Woubruggenaar is getrouwd en heeft twee kinderen (22 en 19 jaar). Als iemand het onderwerp ‘belastingdienst’ aansnijdt, duikt hij niet weg. ,,Het is zoals het is. Ik ben aangesteld om het beter te maken.’’ Vijlbrief is nummer 12 op de lijst van D66.