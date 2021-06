Forum voor Democratie valt nóg verder uit elkaar in Brabant

Groep De Bie. Zo heet de nieuwe fractie in Brabant officieel. Naamgever De Bie neemt Camiel van der Meeren en Maikel de Bekker mee uit FVD. Detail: alle drie de heren komen uit Bergen op Zoom. Door het vertrek van het drietal, blijven alleen Joris van den Oetelaar en Gemma van Heusden-Wienen over in de Forum-fractie in Brabant. ,,Maar Gemma gaat waarschijnlijk stoppen”, zegt De Bie. Hij haakt landelijk aan bij Groep Van Haga - een afsplitsing van FVD in de Tweede Kamer.