Forum voor Democratie zet opnieuw kritische leden uit partij

Vorige week nog werd een ontmoeting tussen de partijtop de drie critici op het laatste moment afgeblazen. In een uitgelekte mail van partijleider Thierry Baudet verweet hij de drie ‘ondoordacht provinciaal geklooi’ en ‘politiek amateurisme’. In een verklaring laat de partij weten dat de drie horen tot een groep van tien tot twintig critici leden die het niet eens zijn met de door het partijbestuur ingezette koers. ,,Zij bleven de confrontatie zoeken.’’



De onmin over de koers van de partij speelt al langer. Begin deze maand werden Robert de Haze Winkelman en diens vrouw Betty-Jo Wevers geroyeerd, die allebei betrokken waren bij het opstellen van de kandidatenlijst van de partij. De twee zouden hebben geprobeerd 'de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen', stelde Forum voor Democratie toen. De drie leden die nu zijn geroyeerd hadden om uitleg gevraagd.