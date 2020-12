Forumleden kunnen vanavond kiezen of zij Baudet willen als leider

Hoewel Baudet geen bestuurslid meer is, en zelfs geroyeerd is als lid, wil het partijbestuur zo duidelijk maken dat als Baudet de verkiezing wint, hij de touwtjes weer in handen krijgt, schrijft het in een toelichting. ,,We hebben in goed onderling overleg geprobeerd de referendumvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Partijleider betekent in dit geval: degene die actief de leiding krijgt om een nieuw partijbestuur voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering.”