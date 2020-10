Foutje bij stemming over zorgsalaris leidt niet tot hoger loon, oppositie is woest

Het kabinet gaat, zoals verwacht, geen werk maken van het per ongeluk aangenomen voorstel om salarissen in de zorg te verhogen. Gisteren werd zo'n motie van PVV-leider Geert Wilders door een fout van een coalitie-Kamerlid aangenomen, maar het kabinet trekt niet nog meer geld uit voor een hoger loon voor zorgmedewerkers.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) legt in een brief aan de Kamer uit dat het kabinet volgens haar al veel doet. De lonen zijn de afgelopen jaren al flink gestegen, zegt Van Ark. ,,Ook voor 2020 en 2021 zijn behoorlijke cao-loonstijgingen afgesproken.”

Daarnaast wil het kabinet eerst een onderzoek naar knelpunten in de zorg afwachten. Ze wijst verder op de toegezegde zorgbonus voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten. ,,Bovengenoemde acties zijn allen gericht om de waardering voor onze zorgprofessionals tot uiting te laten komen en de personeelstekorten aan te pakken’’, concludeert Van Ark. Verdere actie van het kabinet zit er niet in.

Wilders reageert woest op het kabinetsbriefje over zijn motie. ,,Schandelijke vieze politieke spelletjes over de rug van de zorg. Uitvoeren die motie of opstappen”, briest de PVV’er op Twitter. Ook SP-voorvrouw Lilian Marijnissen is boos. ,,Dit is onacceptabel. Het kabinet komt hier niet mee weg.”

'Menselijke fout’

De motie van PVV-leider Geert Wilders kreeg in een hoofdelijke stemming 69 Kamerleden achter zich, terwijl 67 Kamerleden tegen stemden. Door ‘een menselijke fout’ bij ChristenUnie, Kamerlid Stieneke van der Graaf riep vóór terwijl ze tegen was, haalde de motie een nipte meerderheid.



Eerdere moties met dezelfde strekking van PVV en SP werden de afgelopen maanden steeds verworpen. Wilders toonde zich na de stemming opgelucht. ,,Dit is geweldig nieuws”, zei hij.

Stokpaardje

De motie om zorgpersoneel structureel meer loon te geven, is de afgelopen tijd het stokpaardje geworden van de oppositie. Zorgminister Tamara van Ark schreef deze zomer al dat het kabinet de tering naar de nering moet zetten nu de coronacrisis het uiterste vraagt van onze nationale reserves. Een loonsverhoging voor het zorgpersoneel is verre van gratis. Eén procentje erbij kost al 560 miljoen euro, ofwel 32,50 euro per Nederlander.

