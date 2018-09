Foutje met miljoenennota: verkeerde versie op usb-sticks voor Kamer

Einde aan missie F-16's in Irak en Syrië

14:07 Eind dit jaar stopt de inzet van de Nederlandse F-16's tegen terreurgroep IS in Irak en Oost-Syrië. Wel blijven enkele tientallen Nederlandse militairen actief in Irak om daar te helpen bij de opbouw van het leger. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.