Fractieleider VVD Sophie Hermans: ‘Het wordt tijd dat we gaan leveren’

De gevolgen van de oorlog zullen nog pijnlijker worden

De toespraak van de Russische president Vladimir Poetin is zorgelijk. De oorlog in Oekraïne wordt verder opgevoerd. De mogelijke gevolgen daarvan lijken nog niet tot iedereen door te dringen in Den Haag, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

21 september