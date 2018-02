Fractieleiders: Handen af van onze Nederlands-Turkse Kamerleden

VVD, SP en GroenLinksDe fractievoorzitters van VVD, SP en GroenLinks nemen in een unieke gezamenlijke verklaring hun Kamerleden van Nederlands-Turkse afkomst in bescherming. De vijf steunden eerder een motie om de Armeense genocide te erkennen . ,,Wij staan vierkant achter hen", stellen hun politieke leiders uitdrukkelijk.

Het gaat om de Kamerleden Dilan Yesilgöz (VVD), Cem Laçin en Sadet Karabulut (SP) en Zihni Özdil en Nevin Özütok (GroenLinks). Turkse media bestempelden hen als 'landverraders' nadat zij instemden met een voorstel om de massamoord op Armeniërs te erkennen als genocide. Sindsdien hebben de politici last van bedreigingen.

,,Dat onze fractiegenoten nu op deze manier worden aangevallen door Turkse media is onacceptabel. Wij staan vierkant achter hen", schrijven Klaas Dijkhoff (VVD), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) vanmiddag samen. ,,In Nederland is iedereen vrij om voor zijn of haar eigen mening uit te komen. Zeker ook onze gekozen volksvertegenwoordigers."

Trouw aan beter Nederland

Volgens de drie fractievoorzitters zijn hun Kamerleden louter trouw aan hun idealen voor een beter Nederland. ,,Daar ligt hun loyaliteit. Wie dat meent te moeten beantwoorden met intimidatie en bedreigingen, vindt ons op zijn pad."

Dijkhoff, Marijnissen en Klaver stellen verder: ,,Onze Kamerleden zetten zich, dag in dag uit in voor een beter Nederland. Hun afkomst is daarbij niet van belang. Niet voor niets hebben zij de eed of belofte afgelegd dat zij hun werk doen voor onze democratie, voor Nederland."

Ook minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) liet vanmiddag van zich horen. Zij meldt: ,,Onze Nederlandse volksvertegenwoordigers moeten altijd hun werk kunnen doen, in het belang van Nederland, zonder te hoeven vrezen voor (de gevolgen van) bedreigingen. Dat is onacceptabel en zij kunnen natuurlijk rekenen op onze volle steun. Er is contact opgenomen met de Kamerleden over de mogelijkheid aangifte te doen.”

Kwalijke rol Kuzu

De vijf Kamerleden zelf zeiden afgelopen weekend te vinden dat Denk-leider Tunahan Kuzu een kwalijke rol heeft gespeeld in de affaire. Hij zei op de Turkse televisie dat Nederlandse Kamerleden met een Turkse afkomst rekenschap moesten afleggen. ,,Ze moeten laten zien aan welke kant ze staan.’’



Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib liet zaterdag al in het tv-programma Nieuwsuur weten dat ze het onacceptabel vindt 'dat Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond in Turkije als landverraders worden weggezet'.

