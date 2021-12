Fracties bijeen over akkoord: op kantoor, bij een restaurant en in een conferentiecentrum

Na 271 dagen van geruzie en tumult ligt er sinds gisteravond een regeerakkoord van naar verluidt z’n 50 pagina’s. Nu is het woord aan de fracties van de partijen: zij kunnen de vorming van Rutte IV nog blokkeren.



Als de fractieleden instemmen, wordt het akkoord morgen gepresenteerd. Maar als de Tweede Kamerleden, of zelfs maar één van hen, het blokkeert, moeten de onderhandelingen weer heropend worden. In 2017 dreigde ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind hiermee, al zette hij niet door. Ditmaal lijkt er minder kans op complicaties. Bij CDA is bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, een tegenstander van een nieuw kabinet onder Rutte, uit de fractie vertrokken.



VVD-leider Mark Rutte denkt dat vertraging niet nodig is. Hij sprak gisteravond van een ‘goed’ akkoord. De plek waar zijn fractie bijeen is, is inmiddels bekend: de VVD komt samen in een zaaltje bij Nieuwspoort, de horecagelegenheid in de Tweede Kamer.



D66-leider Sigrid Kaag heeft ‘hoop’ op instemming van haar partij. Ze noemt het een ‘gebalanceerde’ deal. ,,Iedereen heeft er punten en accenten in.” Haar fractie is bijeen in conferentiecentrum Igluu Den Haag.