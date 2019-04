Franse inspectie verbiedt groep borstimplantaten, RIVM kijkt naar situatie in Nederland

Een bepaald type borstimplantaten mag in Frankrijk voorlopig niet meer worden gebruikt. Dat heeft de Franse zorginspectie vandaag bekendgemaakt. Het RIVM gaat nu na of er voor Nederland ook acties nodig zijn, laat onze Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten aan deze site.

De Franse inspectie noemt het verbod zelf een voorzorgsmaatregel. Vrouwen die de implantaten hebben, lopen een zeer beperkt risico op een ernstige vorm van lymfeklierkanker. Mensen in Frankrijk die deze implantaten al hebben, hoeven ze niet te laten verwijderen.

Ook in Nederland op de markt

Het gaat volgens onze zorginspectie om zogeheten macro-getextureerde borstimplantaten. Dit soort implantaten, met een grove ruwing, is in Nederland ook op de markt. Het is niet bekend wat het marktaandeel is. In het algemeen is de schatting dat 1 op de 30 vrouwen in Nederland een borstprothese heeft.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten deze week op de hoogte te zijn gebracht van dit besluit van Frankrijk. ,,Wij hebben daarop contact gezocht met onze Europese collega-inspecties over dit verbod. Frankrijk is het enige Europese land dat deze stap zet.”

Advies RIVM

De zorginspectie heeft gelijk aan onderzoeksinstituut RIVM gevraagd om na te gaan of er voor Nederland ook acties nodig zijn. ,,Het RIVM stelt nu een advies op, op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen en het besluit van Frankrijk. Met dat advies kunnen wij besluiten of er ook acties nodig zijn in Nederland en indien ja, welke. Wij zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.”

Verder zegt de waakhond: ,,We kunnen ons voorstellen dat vrouwen vragen hebben naar aanleiding van dit bericht. Bijvoorbeeld vrouwen die op korte termijn borstimplantaten krijgen. Het is belangrijk dat ze het gesprek voeren met hun behandelend arts. Op onze website staat heel wat informatie over borstimplantaten. Deze informatie blijven wij doorlopend aanvullen. Ook is het mogelijk om het Landelijk Meldpunt Zorg te contacteren.”

Topje van de ijsberg

De PvdA heeft zojuist al een brief gevraagd aan de minister voor medische zorg over deze kwestie. ,,Dit probleem is al langer bekend", zegt Kamerlid Lilianne Ploumen. ,,Vanaf 1990 tot en met 2018 zijn 52 bevestigde gevallen geregistreerd, daarnaast zijn er twee vermoedelijke gevallen die nog verder onderzocht worden. En dan is het systeem van melden niet bepaald perfect. Dit kan het topje van de ijsberg zijn.”

Op deze plek vindt u het besluit van de Franse inspectie, in het Frans en het Engels. Bijgevoegd is ook een lijst van de nieuw verboden implantaten in Frankrijk.