‘Fransen wezen Nederlandse interesse in aandelen Air France-KLM keer op keer af’

Voor de Fransen was het geen nieuws dat Nederland een belang in Air France-KLM wilde kopen. Dat meldt het kabinet aan de Kamer. ,,Het kabinet heeft vele malen bij de Franse staat en bij de holding Air France-KLM haar interesse in het verwerven van een belang in de holding kenbaar gemaakt. Dit verzoek is steeds afgewezen.’’

De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen schrijven aan de Tweede Kamer, die vanavond debatteert over de kwestie, dat het uiteindelijk wel in het geheim móest toeslaan. ,,Er bleef voor het kabinet maar één andere mogelijk over: het verwerven van aandelen op de beurs.’’

Sinds de zomer van 2017 was er intensief contact met de Fransen. Dat begon dus al toen Jeroen Dijsselbloem minister van Financiën was. Hij sprak diverse malen met zijn Franse ambtgenoot. Ook minister-president Rutte Mark Rutte heeft de Franse president op de hoogte gesteld van de Nederlandse belangstelling, schrijven Hoekstra en Van Nieuwenhuizen.

Later ging dat contact door, onder het nieuwe kabinet. Een belangrijk moment volgde medio 2018. Toen bleek dat AccorHotels belangstelling had getoond voor het aandelenbelang van de Franse staat, en dat er gesprekken waren gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Franse staat en AccorHotels. ,,Dit pakket is toen niet aan Nederland aangeboden. Ook in dit geval is de Nederlandse staat niet geconsulteerd over de mogelijke verkoop van de aandelen Air France-KLM door de Franse staat.’’

,,In het voorjaar van 2018 heeft minister Hoekstra naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom Air France-KLM en daarna AccorHotels meerdere malen (zowel fysiek als telefonisch) contact gehad met de Franse minister van Economie en Financiën. Hij heeft het daarbij ook gehad over de borging van de gezamenlijke publieke belangen, een mogelijke aandelenparticipatie en heeft hij benadrukt dat het noodzakelijk is dat Air France-KLM concurrerender wordt.’’

Onvriendelijk

De Fransen lieten vorige week weten dat de aankoop door Nederland ‘geniepig’ en ‘niet vriendschappelijk’ was. Uit de lezing van het kabinet blijkt dus dat ze er wel degelijk van op de hoogte waren.