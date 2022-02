FvD-kandidaat in opspraak: De Jonge is een ‘seriemoordenaar’ en ic-verpleegkundige ‘Frau Mengele’

1 procent Straks minder hoge vergoeding voor kinderop­vang: ‘Lagere inkomens weer zwaar de sjaak’

De nieuwe regeringscoalitie wil straks 95 procent van de kinderopvang voor werkende ouders vergoeden. Maar mensen met de laagste inkomens krijgen nu via de kinderopvangtoeslag 96 procent terug en schieten er dus bij in. Is dat verdwenen procentpunt een weeffout of een bewuste keuze?

28 januari