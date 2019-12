FVD-kopstuk Hiddema: Kom bij mij niet aan met racisme

De mobiele telefoon van Hiddema gaat. De Grote Leider, is op het beeldscherm te lezen. ,,Dag Thierry,’’ zegt Hiddema. Hij maakt er een buiging bij. ,,Ik bel je zo terug.’’



En dan: ,,Ja, want er is een angstcultuur bij ons, hé? Niemand durft Baudet de maat te nemen, ik ook natuurlijk niet. Dus ik heb hem maar Grote Leider gedoopt,’’ zegt hij met een knipoog.



Een partijcongres gister besluit een woelig jaar voor FvD. Er was de spectaculaire ruzie en breuk met partijoprichter Henk Otten. Maar ook de even indrukwekkende winst bij de Statenverkiezingen.

En het zelfvertrouwen wordt gevoed door de hoge peilingen, weet Hiddema. ,,Ja, we zitten in de lift hé, als ik de peilingen volg. Dat geeft de burger moed.”