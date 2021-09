FVD tart Kamer door coronatijdperk te vergelijken met Tweede Wereldoorlog, debat stilgelegd

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft vanmiddag tot drie keer toe het debat over agressie en bedreigingen tegen journalisten stilgelegd. Aanleiding was de bijdrage van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die een vergelijking trok tussen de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid.

Van Meijeren betoogde onder meer dat de verschrikkingen die de joden destijds zijn aangedaan werden gepleegd ‘door mensen die gehoorzaam waren en niet door mensen die ongehoorzaam waren'. Ook is het volgens hem zo dat door het coronatoegangsbewijs mensen ‘voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een pasje krijgen'.

Kamerleden reageerden zichtbaar geschokt en verdrongen zich aan de interruptiemicrofoon. Kamervoorzitter Vera Bergkamp greep in en vroeg Van Meijeren ‘op zijn woorden te passen’. De FVD’er ging vervolgens verder door te betogen dat een Kamerlid dat in de jaren 30 Adolf Hitler een 'boef’ had genoemd werd gesommeerd die woorden terug te nemen.

Kwetsend

Bergkamp legde het debat stil en vroeg Van Meijeren nogmaals om zich niet van taalgebruik te bedienen dat door mensen als ‘kwetsend’ kan worden ervaren. Later deed zij dat nog twee keer, omdat Van Meijeren de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog bleef maken. Zo zei hij ‘op geen enkele manier’ te bepleiten dat de verschrikkingen van destijds in de buurt komen van wat 'mensen nu wordt aangedaan’, maar dat er wel sprake is van ‘een glijdende schaal'.

Kamerleden hadden even daarvoor al hun afkeuring geuit over de FVD-bijdrage, waarin onder meer het standpunt werd verdedigd dat het terecht is om media als de NOS ervan te betichten ‘fake news’ te verspreiden en dat dit niet leidt tot geweld. CDA-Kamerlid Hilde Palland zei dat de 'rillingen’ over haar rug liepen. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemde het ‘doodeng dat we zo'n partij in ons parlement hebben'.

Ook CDA-minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet zich na de schorsing niet onbetuigd. ,,Dit gaat alle perken te buiten", zei hij over de vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik vind elke vergelijking met de Jodenvervolging smakeloos en getuigen van een volstrekt gebrek aan kennis en fatsoen.”

Tuig van de richel

Eerder in het debat kreeg ook de PVV er stevig van langs. Volgens een groot deel van de Tweede Kamer draagt de partij bij aan een onveilig klimaat, doordat partijleider Geert Wilders journalisten eerder ‘tuig van de richel’ noemde.

Kamerleden haalden in het debat hard uit naar PVV-collega Gidi Markuszower. Volgens D66'er Hanneke van der Werf is het ‘structureel verdacht maken van journalisten onacceptabel’ en hebben Kamerleden een voorbeeldfunctie. SP’er Peter Kwint sprak van ‘lafhartig politiek belletje trekken'. Juist Wilders, die nog altijd ernstig wordt bedreigd, zou beter moeten weten, meent hij. ,,Als er één partij zou moeten weten wat de consequentie van zulke woorden kan zijn, dan zou het de uwe moeten zijn.”

Volgens VVD-Kamerlid Ingrid Michon wentelt de PVV zich in de ‘slachtofferrol', maar heeft de partij ook een verantwoordelijkheid. ,,Met uw woorden zorgt u ervoor dat journalisten vogelvrij zijn. Uw woorden zorgen ervoor dat er steeds meer nodig is, het verergert de zaak. Erkent u dat u onderdeel bent van het probleem?”

Markuszower is het daar niet mee eens. Volgens hem heeft Wilders altijd benadrukt dat geweld uit den boze is. ,,Journalisten mogen schrijven wat ze willen. In veiligheid", aldus Markuszower. Maar als dat ertoe leidt dat in sommige media PVV’ers voor fascisten, racisten en nazi's worden uitgemaakt, ‘dan mag je toch wat terugzeggen’, meent hij.

