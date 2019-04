‘FvD-top wil Henk Otten uit partijbestuur na betaling aan zichzelf’

Penningmeester

De problemen binnen de FvD-top kwamen gisteravond ook al naar voren nadat Baudet via een tweet Otten verzocht terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Otten wist daar niet van en liet weten het bericht ‘niet zo handig te vinden'. ,,We zijn inderdaad in gesprek over de invulling van mijn nieuwe rol in de Tweede Kamer. De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter deze tussen partijen te voeren en niet via Twitter, om zo druk op de ketel te zetten’’, aldus Otten.