'Fyra rijdt als een zonnetje in Italië’

De in Nederland uitgerangeerde flitstrein Fyra rijdt sinds een week in Italië, na een flinke revisie. Tot nu toe is van grote vertragingen of uitval geen sprake.

De treinen worden in Italië ingezet tussen Milaan en Ancona. ,,We hebben de eerste dagen een excellente punctualiteit gerealiseerd”, stelt een woordvoerder van de Italiaanse spoorwegen tegenover Treinreiziger.nl. Dat lijkt meer dan alleen een reclamepraatje te zijn. Want de redactie bekeek de stiptheidsgegevens van meer dan tien ritten.



Met name rond Milaan hebben de treinen wel regelmatig een vertraging van vijf tot vijftien minuten, maar dat is vergelijkbaar voor andere Italiaanse treinen. Op andere delen van de route is de trein soms tot zeven minuten te vroeg.

Geen incidenten

Volgens vervoerder Trenitalia zijn er geen incidenten geweest. De spoorwegmaatschappij zet de treinen echter nog maar op beperkte schaal in. Begin 2020 moeten alle zeventien treinstellen in dienst zijn. Opvallend is verder dat de treinen tussen Milaan en Bologna geen gebruik maken van de beschikbare hogesnelheidslijn, en daardoor veel trager zijn dan andere hogesnelheidstreinen.

Tijdens een meegereden rit werd volgens Treinreiziger.nl merendeels een snelheid van zo‘n 160 kilometer per uur of minder behaald. De voormalige Fyra kan in principe 250 kilometer per uur rijden.

De Fyra - een internationale treindienst tussen Amsterdam en Brussel - heeft slechts veertig dagen gereden, van 9 december 2012 tot en met 17 januari 2013. Hiervoor werden V250-treinstellen van de Italiaanse bouwer AnsaldoBreda gebruikt. Die bleken niet bestand tegen de winterse omstandigheden hier. Uiteindelijk leidde het spoordebacle zelfs tot een parlementaire enquête.