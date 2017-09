G4 legt wensenlijst neer bij formatie

Volgens de burgemeesters is nu ook formeel bekendgemaakt aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wat hun wensen en gedachten op die terreinen zijn.



Het was voor het eerst dat de G4 aanschoof bij de formatie. De Haagse burgemeester Pauline Krikke sprak van ‘een uitgestoken hand’. ,,Alle stedelijke regio’s moeten met dezelfde thema’s om zien te gaan en sterke steden maken een sterk land. We hebben niet iets nieuws gemeld, maar het is goed dat we met z’n vieren optrekken en hier onze gedachten hebben neergelegd.’’