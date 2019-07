Gang naar gemeente bij vermissing rijbewijs straks overbodig

Dus wil het kabinet nu expliciet de mogelijkheid opnemen dat de betrokken rijbewijshouder elektronisch melding kan doen. Doordat deze melding vervolgens direct in het Centraal Rijbewijzenregister wordt geregistreerd, wordt het rijbewijs direct ongeldig.



Bij de wijziging wordt ook geregeld dat de verplichting vervalt om aangifte bij de politie te doen als het rijbewijs weg is. Het proces-verbaal is in de praktijk al vervangen door een melding bij de gemeente.



Het is de bedoeling dat identiteitsdiefstal straks veel moeilijker wordt. De minister noemt in haar voorstel een zaak waarbij een man bij de politie aangifte van vermissing van zijn rijbewijs deed, maar door geldproblemen pas anderhalf jaar later een nieuw rijbewijs nam. Toen pas kwam de geldigheid van het vermiste rijbewijs te vervallen. Door identiteitsfraude daarmee waren in de tussenliggende periode 1737 auto’s op zijn naam gesteld en in het kentekenregister opgenomen.