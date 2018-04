Gaskraan gaat dicht: hand moet op de knip

Kabinetsleden lopen dezer dagen de deur plat bij minister van Financiën Wopke Hoekstra. Allemaal hebben ze wensen en allemaal krijgen ze van de CDA'er hetzelfde te horen: Groningen. Helaas pindakaas. Goed voor de sfeer in de Trêveszaal is zo'n boodschap niet. ,,Iedereen krijgt met iedereen ruzie'', voorspelt een ingewijde alvast.



Het besluit om de gaskraan langzaam maar zeker helemaal dicht te draaien, kost het rijk veel geld, valt te beluisteren in regeringskringen. Maar hoe hoog de rekening uitvalt, is een goed bewaard geheim: zelfs voor collega-ministers is het gissen.



Waar dit jaar nog gerekend werd op 2 miljard euro aan gasbaten, zal dat bedrag de komende jaren gestaag teruglopen. De gevolgen voor de begroting zijn echter groter, want er is ook geld nodig voor schadeherstel en versteviging van Groningse huizen. Daarnaast zal er via de NAM minder vennootschapsbelasting in de schatkist vloeien.