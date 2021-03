Geblunder met ‘geheime’ documenten: velen gingen Ollongren voor

Bij de vorige formatie was GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik de Kajsa Ollongren van dienst. Hij ging in de fout door formatiedocumenten met de leesbare kant vóór onder zijn arm te dragen. Van Ojik kwam onvoorbereid naar het Binnenhof. Hij moest onverwachts invallen voor zijn partijleider Jesse Klaver toen diens moeder in het ziekenhuis was opgenomen. Hij noemt Ollongrens fout ‘heel menselijk’. Immers: Ollongren had net gehoord dat ze positief getest was op het coronavirus en was daardoor mogelijk niet met paperassen bezig.