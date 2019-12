Gedupeerden teleurgesteld naar huis na aftreden Snel

,,Ik wilde graag oplossingen zien’’, zegt een moeder uit Rotterdam. Ze heeft een oppas geregeld voor haar kind en ‘kan niet geloven’ dat er geen debat was om naar te luisteren. Ook andere gedupeerden wilden graag toezeggingen, vooral voor andere zaken dan de specifieke kinderopvangtoeslagzaak die tot nu toe is onderzocht door een commissie.



,,Het is maar een politiek spel’’, vindt een andere gedupeerde. Dat Snel opstapt zorgt alleen maar voor vertraging: ,,Het is al bijna 2020. Dit gaat alleen maar langer duren.’’