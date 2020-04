Geen akkoord Eurogroep over steunpakket van 540 miljard euro: Italië en Nederland onwrikbaar

Hij herhaalde dat Nederland tegen eurobonds was en is ‘omdat we daarmee risico’s in Europa vergroten in plaats van verkleinen’. ,,Behalve onverstandig is het ook niet redelijk; Nederland zou in dat geval garant moeten staan voor de schulden die anderen maken. De meerderheid van de landen in de eurozone steunt deze lijn’’, aldus Hoekstra.



De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire plaatste op Twitter een bericht waarin hij alle Europese lidstaten mede namens zijn Duitse evenknie Olaf Scholz oproept om ‘de uitdagingen van deze bijzondere omstandigheden onder ogen te zien om een ambitieus akkoord te bereiken.’