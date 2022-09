‘Geen compensatie voor spaarders die te laat bezwaar maakten tegen spaartaks’

Provincies willen snel duidelijk­heid over stikstof­plan­nen van kabinet én meer tijd

Provinciebestuurders willen dat het kabinet snel duidelijkheid verschaft over de stikstofdoelen en daar vooral ook met één mond over spreekt. Tijdens een overleg in Arnhem achter gesloten deuren hebben ze dat duidelijk gemaakt aan premier Mark Rutte en drie betrokken ministers.

