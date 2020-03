Geen eindtoets voor groep 8 vanwege corona

Vertrouwen in Rutte stijgt gigantisch, driekwart Nederlan­ders steunt corona-aan­pak

17 maart De steun voor premier Rutte is enorm gestegen na zijn toespraak van gisteravond. Ook is er veel vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Driekwart van de mensen kan zich vinden in de aanpak om Nederlanders gecontroleerd te besmetten met het coronavirus.