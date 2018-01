Geen enkele steun voor videoscheids-idee van Denk

Alleen Denk stemde vanmiddag vóór het voorstel. De partij diende het voorstel vorige week in, tijdens de behandeling van de taakomschrijving van commissievoorzitters. Een videoscheids zou volgens Denk een van de mogelijkheden kunnen zijn om de onafhankelijkheid van de voorzitter te beoordelen. Bovendien zou een video-opname kunnen bijdragen aan een 'onafhankelijke en transparante klachtafwikkeling'. De partij is namelijk van mening dat Kamervoorzitter Khadija Arib hen benadeelt. De Kamerleden zou vaker het woord worden afgenomen, terwijl politici van de PvdA en D66 juist worden voorgetrokken.



Tijdens de behandeling vorige week bleek al dat de andere partijen weinig zagen in het plan. Ze wezen er onder meer op dat de debatten op dit moment ook al live te volgen zijn op televisie en internet, dus dat een extra opname geen toegevoegde waarde zou hebben op de transparantie in de Kamer. Ook Arib vindt dat er nu meer dan voldoende mogelijkheden zijn om klachten te uiten.



Eerder liet oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas desgevraagd weten het idee 'raar en onwerkbaar' te vinden. ,,Volkomen overbodig', oordeelt de voormalig VVD-politicus. ,,In de eerste plaats omdat mevrouw Arib kundig en onpartijdig voorzit. Zij trekt geen enkele partij voor en benadeelt geen enkele partij.''