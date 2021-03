Geen lijsttrekker die als kind en tiener zo mooi woonde als de voorman van het CDA

Hij had voor het Christelijk Lyceum kunnen kiezen, net als dorpsgenoot Sigrid Kaag veertien jaar eerder had gedaan. Voor brugpieper Wopke Hoekstra was het vrijwel letterlijk om de hoek geweest. Net zoals zijn lagere school, de Zeister Schoolvereniging, dat was geweest: vanuit zijn ouderlijk huis op de fiets de fenomenale Verlengde Slotlaan opdraaien, met tussen de rijbaan en de fietspaden twee dubbele rijen Amerikaanse eiken, geplant in 1920, en twee minuten later het schoolplein oprijden. Dan zou zijn wereld vrijwel elke dag groen, chic en bevoorrecht zijn geweest. Want dat is het Lyceumkwartier, aan de oostrand van Zeist. Geen van de huidige lijsttrekkers van de politieke partijen die als kind en tiener zo mooi woonde als de voorman van het CDA.