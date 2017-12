Geen nieuw sociaal akkoord arbeidsmarkt

Koolmees stelde de Kamer via een brief op de hoogte. 'Ik heb inmiddels een rondgang langs de afzonderlijke werkgevers- en werknemersorganisaties gemaakt. Ik constateer dat men de ambitie om de arbeidsmarkt meer evenwichtig te maken deelt, maar dat men verschillend aankijkt tegen de oplossingen die daarvoor noodzakelijk zijn', schrijft hij. 'Vanuit deze gedachte zie ik vooralsnog geen ruimte voor een alomvattend akkoord.'



De bewindsman gaat daarom kijken of er op een aantal onderwerpen deelakkoorden kunnen worden gesloten. ,,We hebben nog geen akkoord kunnen sluiten, maar ik zie wel ruimte om in overleg te blijven met de sociale partners over de uitwerking van de plannen", aldus Koolmees in reactie. Hij wil binnenkort opnieuw met de vakbonden en werkgeversorganisaties om tafel om verder te praten over een aantal deelakkoorden. Zo heeft het kabinet al eerder aan de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd met een advies te komen over de hervorming van het pensioenstelsel. Met dat advies in de hand zouden de partijen er volgens Koolmees op dat terrein begin volgend jaar alsnog uit moeten komen.



Het overleg tussen de werkgevers en werknemers loopt al langere tijd moeizaam. De vakbonden FNV, CNV en VCP zijn al twee jaar tevergeefs in gesprek met werkgeversorganisatie VNO-NCW. Koolmees erkent dat er grote verschillen van inzicht bestaan over de toekomst van de arbeidsmarkt. ,,Het regeerakkoord geeft echter wel helder doelen als het gaat om bijvoorbeeld het terugdringen van verschillen tussen vaste en flexbanen. Dat geldt ook voor de vraag hoe we in de toekomst de pensioenen moeten regelen. Ik denk dat we daarin genoeg aanknopingspunten hebben om uiteindelijk tot een akkoord te kunnen komen."