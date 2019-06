Geen reclame meer op publieke omroep tot 20.00 uur

Adverteerders: ‘Dit is onnodig en onwenselijk’

De Bond van Adverteerders (BVA) is “ontzettend teleurgesteld” dat de reclame deels verdwijnt van de publieke omroep. Volgens directeur Henriette van Swinderen is het ,,onnodig en onwenselijk”.



De belangenbehartigster wijst erop dat hiermee een belangrijk communicatiekanaal voor maatschappelijke organisaties en goede doelen verloren gaat. De zendtijd overdag bij de publieke omroep was ook erg belangrijk voor kleinere en startende bedrijven, vanwege de goedkopere reclameblokken, en adverteerders voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen.



De boodschappen van reclamespotjes zijn niet altijd louter commercieel, benadrukt Van Swinderen. ,,Denk aan informatie over fraude op internet, mogelijkheden om over te stappen op groene energie of wijzigingen bij ziektekostenverzekeringen.”



,,Niemand wordt hier beter van”, concludeert de BVA-directeur. Volgens haar wijst onderzoek uit dat de meerderheid van het grote publiek helemaal niet zo’n probleem heeft met de reclames op televisie. Mensen zijn in meerderheid ook niet bereid om straks meer voor het tv-kijken te betalen, aldus Van Swinderen.