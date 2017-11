Geen referendum over afschaffen referendum

Nederland mag zich niet in een referendum uitspreken over het kabinetsplan om het raadgevend referendum af te schaffen. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een juridisch achterdeurtje gevonden waarmee ze voorkomt dat de kiezer er iets over te zeggen krijgt.

Dat bevestigen Haagse bronnen aan deze krant. Ollongren legt haar voorstel binnenkort voor aan de ministerraad. In dat voorstel staat dat er geen referendum zal komen over afschaffing van het raadgevend referendum. Ook schrijft de minister dat ándere referenda voorlopig nog wel zijn toegestaan.

In het regeerakkoord is door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het raadgevende referendum verdwijnt. Volgens de coalitiepartijen heeft het referendum ‘niet gebracht wat ervan werd verwacht’. De kater na het omstreden Oekraïne-referendum was groot. De kwestie ligt nog altijd gevoelig, omdat coalitiepartij D66 in principe groot voorstander is van referenda.

Handtekeningen

D66-minister Ollongren zal waarschijnlijk een formulering in de intrekkingswet opnemen waarin komt te staan dat Nederlanders zich niet in een raadgevend referendum mogen uitspreken over afschaffing van de referendumwet. Dat referendum had er kunnen komen als er 300.000 handtekeningen opgehaald zouden worden.

Voorstanders van het huidige referendum wilden afschaffing voorkomen door er een referendum over te houden, maar daar lijkt de minister nu een stokje voor te steken. SP-Kamerlid Ronald van Raak is daar woedend over. ,,Ik kan het niet geloven”, zegt hij. ,,Dit is een klap in het gezicht van Nederland.”