Geen strafzaak om lekken vertrouwelijke notitie WODC

Opinie Overheid weet wél hoe gevaarlijk houtrook is

8:22 De effecten van de verbranding van biomassa zijn nog onvoldoende bekend, zo meldde de GGD gisteren in deze krant. Dat is onjuist, stelt Martin van Raay, van het Kenniscentrum Houtrookoverlast. Er is juist heel veel literatuur en er is reden tot zorg.