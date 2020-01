Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

Farmacode zwijgt over medicijn­prijs

8:04 De nieuwe gedragscode die de farmaceutische industrie heeft opgesteld, was bedoeld als 'moreel kompas'. Maar de code rept met geen woord over het heetste hangijzer in de maatschappelijke discussie over de geneesmiddelenfabrikanten: de hoge prijzen van nieuwe medicijnen, meldt de Volkskrant.