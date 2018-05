Geert Wilders krijgt nieuwe rechters: beslissing hof was 'onbegrijpelijk'

LiveDe rechters in het proces van Geert Wilders worden vervangen. De zogeheten wrakingskamer deed vanmiddag uitspraak over zijn verzoek de ‘vooringenomen’ leden van het gerechtshof te vervangen. De kamer geeft hem gelijk. Verslaggever Tobias den Hartog is bij de zitting en doet via Twitter verslag.

De wrakingskamer vindt dat het hof zó summier en onbegrijpelijk heeft toegelicht dat extra onderzoek naar aangiftes tegen Wilders niet nodig is, dat het hof vooringenomen lijkt. De beslissingen van het hof zijn 'dermate beperkt onderbouwd' en zodanig 'afwijkend van de gedane verzoeken dat er is sprake is van een 'onbegrijpelijke beslissing', stelt de kamer. Daarom kan het niet anders dat rechters de schijn hebben gewekt van vooringenomenheid, luidt het oordeel.

Met de toewijzing van het verzoek van Wilders loopt zijn proces maanden van vertraging op. Er moeten namelijk drie nieuwe rechters komen die zich in de zaak moeten gaan verdiepen.

Parallellen

De wrakingskamer zei in zijn oordeel ook dat niet kan worden uitgesloten dat er parallellen zijn tussen de uitlatingen van D66-leider Alexander Pechtold en Wilders. Wilders wraakte het gerechtshof gistermiddag omdat zijn verzoek tot uitstel van het hoger beroep in de 'minder-Marokkanen'-zaak werd afgewezen.

De PVV-leider wilde dat er nader onderzoek zou worden gedaan naar het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om D66-voorman Alexander Pechtold niet te vervolgen. Volgens de PVV-leider ging het om een vergelijkbare zaak.

Rus

De D66-leider had, in de nasleep van de val van minister Halbe Zijlstra over de Rusland-affaire gezegd dat hij ‘de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet’.

Wilders meent dat die uitspraak wel beledigend is en wil ook de officier van justitie horen over de beslissing om Pechtold niet te vervolgen. De rechtszaak tegen Wilders zou daarom uitgesteld moeten worden. Wilders zelf meent overigens dat het terecht is dat Pechtold niet vervolgd wordt. Hij vindt echter dat hij dan ook niet vervolgd dient te worden. ,,Ik vind: gelijke monniken, gelijke kappen. Of allebei wel, of allebei niet.’’

Het hof vond uitstel echter niet nodig, waarop Wilders de rechters wraakte. ,,U had ons moeten gunnen dat te onderzoeken. U bindt onze handen op de rug.''