Gekapte boom als hoed: Esther Ouwehand maakt statement tegen biomassa-subsidies

VIDEO Kabinet lamgesla­gen na vertrek Kaag: ‘We zitten in een moeilijke fase’

17 september Leden van het demissionaire kabinet reageren lamgeslagen op het vertrek van Sigrid Kaag (D66) uit de ministersploeg. ,,We zitten in een moeilijke fase’’, zegt CDA-vicepremier Hugo de Jonge. Op de vraag aan D66-minister Wouter Koolmees of hij zich verraden voelt door coalitiegenoot ChristenUnie, zegt hij: ,,Ik heb er allerlei gevoelens over, maar laat ik dat maar voor mezelf houden.’’