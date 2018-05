Gekonkel en knokpartij bij ouderenpartij 50Plus

Minister zet dure medicijnen standaard in 'de sluis'

Nieuwe geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per behandeling per jaar of in totaal meer dan 40 miljoen per jaar kosten, komen vanaf nu standaard in aanmerking voor 'de sluis.' Zo krijgt minister Bruno Bruins de mogelijkheid om eerst met de fabrikant te onderhandelen over die zeer hoge prijs, voordat het middel vergoed wordt uit ons basispakket.