Geroyeerde SP'er gekozen tot voorzitter SP-jongeren: ‘Het is een gore heksenjacht’

SP-jongerenorganisatie Rood heeft met ruime meerderheid de in opspraak geraakte Olaf Kemerink (21) gekozen tot voorzitter. De benoeming is pikant nu Kemerink afgelopen week door het landelijke SP-bestuur uit de partij werd gezet wegens communistische sympathieën.

Kemerink was actief als bestuurslid van de Nijmeegse Socialistische Partij (SP). Tot zijn medebestuurders hem drie weken geleden schorsten. Officiële reden: hij zou óók actief zijn voor het Communistisch Platform en dubbellidmaatschap is verboden bij de partij.

Maar er speelt meer. Volgens fractieleider én bestuurslid van de Nijmeegse SP Hans van Hooft heeft het Communistisch Platform wereldvreemde en gevaarlijke ideeën. ,,Het wil bijvoorbeeld bewapende volksmilities. Dat standpunt verdedigde Kemerink”, stelde Van Hooft tegen De Gelderlander. De SP wil zich verre houden van zulke radicale zolderkamercommunisten.”

Opmerkelijke wending

Kemerinks vermeende lidmaatschap betekende deze week zijn royement als SP-lid. Hij is niet de enige: het landelijke SP-bestuur ontnam ook vijf anderen het lidmaatschap wegens vermeend radicalisme. De affaire kreeg dit weekend echter een opmerkelijke wending, want Kemerink werd vandaag gekozen tot voorzitter van SP-jongerenorganisatie Rood. En niet nipt, maar met een royale meerderheid van liefst driekwart van de stemmen, bevestigt scheidend voorzitter Arno van der Veen.

Vraag is wat nu? Kemerink mag tot voorzitter van Rood gekozen zijn, om bij Rood te horen is het verplicht om óók SP-lid te zijn. Vandaar wellicht dat eveneens driekwart van de Rood-leden die inlogde op digitale ledenvergadering een oproep aan het partijbestuur van de SP steunde om het royement van hun Kemerink ongedaan te maken.

De druk wordt zo opgevoerd op het landelijke SP-bestuur. Sowieso leidde Kemerinks schorsing en royement tot veel ophef in de partij. ,,Een gore heksenjacht”, noemde bestuurslid Ties van den Boogaard het aanpakken van Kemerink en de andere vijf vermeende radicalen. Op Twitter krijgt hij veel bijval. SP’ers noemen de schorsing ‘te absurd voor woorden’ en ‘belachelijk ondemocratisch’.

Hardwerkende partijgenoten

Heel verrassend kan Kemerinks verkiezing voor het landelijke SP-bestuur in ieder geval niet zijn, want eerder nam het Rood-bestuur het in een verklaring al op voor Kemerink en de vijf anderen jonge (ex)leden. ,,Het betreft geen groep geradicaliseerde en geweld beluste jongeren. Dit zijn hardwerkende partijgenoten en vrienden die dag in dag uit bezig zijn geweest om het socialisme te bereiken."

Kemerink verklaarde na zijn eerdere schorsing weten verbijsterd te zijn. ,,Als er op deze manier wordt omgegaan met kritische actieve leden, gaat de partij kapot”, schreef hij op sociale media. Óf hij lid is van het Communistisch Platform wil hij ‘bevestigen noch ontkennen’. ,,Dit is helemaal geen partij. Het platform is juist actief binnen de SP en doet niet aan verkiezingen mee. Dit wordt dus onterecht als dubbellidmaatschap gezien.”

Volgens Kemerink zelf gebruikt de partijtop ‘het dubbellidmaatschap’ als excuus om kritische leden overboord te kieperen. Hij denkt dat de SP hem en de vijf andere geroyeerden ziet als brein achter de ‘ongewenste’ verklaring van jongerenbeweging Rood afgelopen zomer. Die sprak zich op een ledenvergadering stevig uit tegen toekomstige regeringsdeelname van de moederpartij, terwijl SP-leider Lilian Marijnissen die optie juist graag nadrukkelijk openlaat. ,,Wij willen een andere koers varen. Te radicaal, vindt het partijbestuur. Daarom moeten we weg. Een heksenjacht.”

Gedwarsboomd

Gus Ootjers, inmiddels ex-SP-bestuurslid in Utrecht, is één van de vijf andere geroyeerde leden. Samen met enkele anderen is hij een actiegroep gestart voor meer democratie binnen de partij: ‘SP tegen de heksenjacht’.De petitie was zondagavond 568 keer keer ondertekend. ,,Kritische leden die hun mening uiten, worden gedwarsboomd en onder druk gezet als hun mening afwijkt van de koers. Dat zie je nu bij Olaf. We zien dat al langer binnen de partij. In het verleden zijn vaker leden geroyeerd om dit soort redenen.”