Gifbeker nog lang niet leeg voor Asscher

Live Twitter Minister Schouten op het matje over 'harde uitspraken' kalverfraude

11:41 De Tweede Kamer debatteert vanmorgen over de mogelijke fraude met kalveren. Het belooft een lastig debat te worden voor minister Carola Schouten (Landbouw). Zij blokkeerde vorige maand 2.100 verdachte rundveebedrijven en sprak harde woorden over de sector, maar betuigde later spijt over 'harde woorden' als bijvoorbeeld fraude. Inmiddels zijn 1.700 bedrijven weer vrijgegeven.