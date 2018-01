Glibberig woordenspel werd Eurlings fataal

Het vertrek van Camiel Eurlings bij het Internationaal Olympisch Comité is bemoedigend. Het geeft aan dat zelfs al verkeer je in Nederland in de hoogste kringen, heb je de bekendste advocaat en de duurste communicatieadviseur in dienst, je er niet mee wegkomt als je onzin verkoopt.



Dat Eurlings een aantal jaar geleden de fout in ging door zijn toenmalige vriendin te slaan, is al erg genoeg. Maar je zou kunnen redeneren dat het Openbaar Ministerie de aangifte heeft onderzocht en dat iedereen in Nederland een tweede kans verdient. Zelfs al heb je een voorbeeldfunctie in de sportwereld. Het gemak waarmee publieke figuren soms de morele maat wordt genomen, is af en toe van dik hout zaagt men planken. Maar in het geval van Camiel Eurlings heeft hij dat toch echt aan zichzelf te danken.



Eurlings speelde jarenlang een glibberig woordenspel. Hij zei eerst slachtoffer te zijn geworden van smaad toen zijn toenmalige vriendin aangifte tegen hem had gedaan, maar gaf later toe dat er toch een handgemeen was geweest. Daarbij verbloemde hij wat er nou precies aan de hand was. Zo ontkende hij dat hij een strafblad had, daarmee suggererend dat hij nooit was veroordeeld. Maar de juridische term strafblad bestaat al jaren niet meer. Tegenwoordig krijgen mensen een aantekening in het juridisch systeem waarnaar wordt gekeken wanneer iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt. Hij ontkende dat hij een taakstraf kreeg, maar zei met de officier van justitie te hebben afgesproken om 'enkele dagen maatschappelijk werk te verrichten'. Het zijn die verdraaiingen van de waarheid waardoor zijn positie terecht onhoudbaar was geworden. Wie een fout begaat, moet daar direct voor uitkomen. Wie echter alleen geïnteresseerd is in zijn eigen pr en zichzelf mooier voordoet dan hij is, is het niet waard Olympiërs een medaille om te hangen.